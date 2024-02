In Großbritannien hat die Regierung ihre Pläne für ein Smartphone-Verbot an Schulen konkreter gemacht.

Das Bildungsministerium hat einen groben Leitfaden veröffentlicht. Die Schulen haben aber erst mal freie Hand, was die Umsetzung angeht. Die empfohlenen Maßnahmen reichen von einem grundsätzlichen Verbot, Smartphones mit zur Schule zu bringen - bis hin zu Regeln, bei denen Schülerinnen und Schüler ihre Geräte nur auf lautlos stellen und in der Tasche lassen müssen. Eine Maßnahme richtet sich auch an die Lehrerinnen und Lehrer: Ihnen empfiehlt das britische Bildungsministerium, eigene Geräte vor den Augen der Schüler so wenig wie möglich zu nutzen.

Gewerkschaft sieht Ablenkungsmanöver

Eine Lehrergewerkschaft in Großbritannien kritisiert den Leitfaden. Aus ihrer Sicht werden die Maßnahmen nichts bringen, da viele Schulen eh schon eigene Regeln für die Smartphone-Nutzung hätten. Die Gewerkschaft sieht darin auch ein Ablenkungsmanöver von den vielen Problemen im Bildungsbereich. Über ein Smartphone-Verbot an Schulen wird in einigen Ländern diskutiert - zum Beispiel in Neuseeland. Frankreich hat an einigen Schulen so etwas schon seit 2018.