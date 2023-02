In Großbritannien ist gerade das Gemüse knapp. Supermärkte rationieren Salatköpfe, Gurken und Tomaten pro Person.

Jetzt warnen britische Gemüse- und Obstproduzentinnen davor, dass die Gemüsekrise noch länger dauern könnte. Die BBC hat einen Erzeugerverband interviewt. Demzufolge werden Tomaten, Paprika und Auberginen erst wieder im Mai in größeren Mengen zu kaufen sein. Denn die Lieferengpässe aus anderen Ländern dauern an - und die durch Anbau im eigenen Land auszugleichen, dafür sei es zu spät.

Großbritannien importiert im Winter zum Beispiel rund 95 Prozent aller Tomaten. Geliefert wird aus Marokko oder Spanien, von dort kommt gerade aber nur ein Viertel der bestellten Menge an - denn das Wetter war in den Anbaugebieten schlecht. Dazu kommen gestiegene Transport- und Energiekosten, weshalb die Gemüseproduzenten lieber in näher gelegene Orte liefern.

Die britische Landwirtschaftsministerin dagegen sagt, dass die Gemüsekrise in spätestens vier Wochen vorbei ist. Und bis dahin sollten die Menschen heimische Gemüse, wie Rüben, essen.