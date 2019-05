Aber die gibt es, und zwar immer mehr. Das sagt die Organisation Keep Britain Tidy. Sie vergibt Auszeichnungen für saubere Strände. Dieses Jahr waren es mehr als 200 - und damit knapp 20 mehr als im Vorjahr. Für die Auszeichnungen muss ein Strand weitgehend müllfrei sein, das Wasser sauber und es muss Toiletten und Abfalleimer geben.

Keep Britain Tidy führt die Sauberkeit auf den "Attenborough Effect" zurück. David Attenborough ist ein bekannter britischer Tierfilmer. Wenn in Großbritannien eine große Naturdoku vertont wird, dann stehen die Chancen gut, dass er ihr seine Erzählerstimme leiht. So war es auch bei der Fortsetzung der Doku Blauer Planet, in der es auch um Plastikmüll geht. Keep Britain Tidy hat in einer eigenen Umfrage herausgefunden, dass Menschen, die den Film gesehen haben, viel eher bereit sind, Plastikmüll aufzuheben.