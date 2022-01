Nach Angaben des Umweltministeriums sollen dann auch Haftstrafen möglich sein und Geldstrafen in unbegrenzter Höhe. Diese Hetzjagden sind in einigen ländlichen Gebieten ein Problem. Dabei jagen Hunde auf Feldern Hasen hinterher.

Tierschützende und Landwirte sind für das neue Gesetz. Der Vizechef eines britischen Bauernverbands sagt, dass meistens organisierte kriminelle Banden in Felder einbrechen, um Hunde für die Hasenjagd freizulassen. Das richte große Schäden auf den Feldern und damit an der Ernte an und schüchtere die Menschen in ländlichen Gemeinden ein. Bei Protesten gegen eine Jagd in Westengland soll es vor Kurzem zu Schlägereien zwischen Gegnern und Befürwortern gekommen sein.