Deshalb fordern Schauspielerinnen und Schauspieler in Großbritannien, dass die Filmbranche mehr tut für Klima- und Umweltschutz. Die Gewerkschaft Equity findet, in Verträgen zwischen Stars und Produktionsfirmen sollte mehr auf Umweltverträglichkeit geachtet werden.



Katalog für Vertragsverhandlungen

Sie hat einen Katalog mit Forderungen entworfen, den Schauspieler bei ihren Vertragsverhandlungen nutzen können. Zum Beispiel, dass auf Privatjets verzichtet wird oder dass Produktionsfirmen einen Plan haben müssen, um CO2-Ausstoß zu reduzieren. Außerdem geht es um Regelungen für grünen Strom, Catering und Verpackungsmaterial.

Zu den Unterstützern der Kampagne gehören demnach Bella Ramsey ("The Last of Us"), Hayley Atwell ("Mission: Impossible - Dead Reckoning»), Bill Nighy ("Tatsächlich... Liebe") und Natalie Dormer ("Game of Thrones").

Die Filmbranche diskutiert seit Längerem, wie sie klimafreundlicher werden kann, auch in Deutschland.