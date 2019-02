Auch in Großbritannien sollen sich Paare in Zukunft scheiden lassen können, ohne dass einer Schuld ist.

Nach einem Bericht des Guardian will Justizminister David Gauke ein Gesetz dazu ins Parlament einbringen. Sein Plan ist, dass es bei Scheidungen weniger Streit vor Gericht gibt. Bis jetzt muss die Schuldfrage bei einer Scheidung geklärt werden - dann, wenn sie von einem Partner allein beantragt wird. Er muss beweisen, dass der andere die Ehe hat scheitern lassen: durch Ehebruch oder weil er einen verlassen hat. Auch in Deutschland gab es mal so ein "Verschuldensprinzip" - das ist aber seit Ende der 70er Jahre abgeschafft.

In Großbritannien stehen die Chancen für das Gesetz gut. Auch die Opposition hat dem Bericht zufolge signalisiert, dass sie die neuen Regeln mittragen will.