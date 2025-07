An britischen Schulen wird es bald Unterricht geben zur Bekämpfung von Frauenfeindlichkeit.

Zur Zielgruppe gehören laut britischen Bildungsministerium Jugendliche im Alter von elf bis 18 Jahren. Sie sollen aufgeklärt werden in Themen wie Misogynie, also Frauenfeindlichkeit oder Frauenhass, und Pornographie. Insbesondere Jungen soll geholfen werden, positive Vorbilder zu finden.

Die Bildungsministerin warnte in einer Erklärung vor Zitat: "bösartigen Kräften, die im Internet existieren". Mit Hilfe des Unterrichts sollten die Kinder lernen, sich gegen diese zu wappnen.

Das Thema Frauenfeindlichkeit unter Jugendlichen wird in Großbritannien aktuell viel diskutiert. Vor ein paar Monaten hatte die britische Regierung verkündet, die Netflix-Serie "Adolescence" in allen weiterführenden Schulen zu gucken. In der Serie geht es um einen 13-jährigen Jungen, der eine Mitschülerin ermordet hat. Außerdem geht es um die Radikalisierung von Jungen durch Influencer im Netz.