Nicht so in Großbritannien: Dort sollen Friseurinnen und Friseure erst in gut einem Monat wieder öffnen dürfen und schon jetzt dauert der Lockdown elf Wochen. Nach einem Bericht der Süddeutschen Zeitung hat sich deshalb ein wahrer Schwarzmarkt der Friseur*innen entwickelt.

Methode Baustelle

Übers Netz bieten sie einen Hausbesuch an oder schneiden die Haare im Garten. Andere teilen nach dem Bericht per SMS einen Treffpunkt mit, an dem sie dann ihre Dienste anbieten. Beliebt ist wohl auch die Methode Baustelle: Das Schaufenster des Friseurladens ist mit Folie abgeklebt, dahinter stehen zur Tarnung noch Leiter und Farbeimer. Im Hinterzimmer wird dann an den Haaren gearbeitet.

Mehr als 1000 Euro Strafe drohen

Erlaubt ist das alles nicht: Wer erwischt wird, dem können mehr als 1000 Euro Strafe drohen. Eine britische Zeitung verglich den Frisuren-Schwarzmarkt schon mit dem illegalen Alkoholhandel in den USA vor 100 Jahren - und schrieb von einem neuen "Zeitalter der Prohibition".