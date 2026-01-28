In Großbritannien verschwinden die typischen Pubs.

Seit 2010 haben mehrere tausend von ihnen dicht gemacht - weil Energie, Personal und Rohstoffe teurer geworden sind, und auch, weil sie weniger einnehmen. Viele Menschen trinken ihr Bier mittlerweile zu Hause und nicht mehr im Pub, weil die Lebenshaltungskosten teurer geworden sind. Die Regierung will den Kneipen jetzt unter die Arme greifen - mit 15 Prozent weniger Gewerbesteuerabgaben.

Laut Regierung soll der neue Satz ab April gelten und dann in den nächsten zwei Jahren nicht steigen. Damit reagiert die Politik auf Proteste der Branche gegen eine andere geplante Steuerreform: Die britische Regierung hat auch vor, dass Betriebe mit viel Fläche stärker besteuert werden als bisher. Viele Pub-Besitzer und -Besitzerinnen fürchten deswegen um ihre Existenz. Der Branchenverbands British Beer and Pub Association hat positiv auf die Gewerbesteuersenkung jetzt reagiert und gesagt, die Maßnahme würde vielen dabei helfen, ihre Pubs offen halten zu können.