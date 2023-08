Warnhinweise vor Krebs direkt in der Unterwäsche - das soll es in Großbritannien geben.

Auf den Schildern wird über erste Warnzeichen informiert, wie Veränderungen an den Brüste oder Schwellungen an den Hoden. Ein QR-Code soll zu weiteren Informationen führen.

Letzte Woche hatte die britische Regierung neue Ziele für die Krebsbehandlung angekündigt. Ihr Ziel ist, Krebs häufiger in einem frühen Stadium zu erkennen.



Wartezeiten auf Krebsbehandlung so lang wie nie zuvor

Bisher sind die Überlebensraten für Krebs laut einer Studie in Großbritannien schlechter als in anderen europäischen Ländern. Der britische Gesundheitsdienst NHS steckt wegen der Folgen der Corona-Pandemie und anhaltender Streiks in der Krise. Die Wartezeiten für die Behandlung in öffentlichen Gesundheitseinrichtungen sind im Moment so lange wie nie zuvor.