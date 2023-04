In zweieinhalb Wochen steht in Großbritannien das nächste große Monarchie-Spektakel an: Charles III. wird offiziell zum König gekrönt.

Im Vorfeld sorgen die Kosten dafür für Diskussionen. In einer Umfrage von YouGov ist jeder und jede Zweite in Großbritannien dagegen, dass das Spektakel mit Steuergeldern bezahlt wird. Nur etwas weniger als ein Drittel hat sich klar dafür ausgesprochen. Inflationssorgen Die Krönung von Charles fällt in eine Zeit, in der sich auch die Briten gerade viele Sorgen ums Geld machen. Die Inflation ist hoch, es gibt immer wieder viele Streiks. Eine teure Krönungszeremonie, bezahlt mit Steuergeldern, könnte zusätzlich für Ärger sorgen. Was das Ganze kosten soll, hat die britische Regierung noch nicht gesagt. Geschätzt werden es mehrere zehn Millionen Pfund sein. Die Krönung von Elisabeth II. vor 70 Jahren hatte damals gut 20 Millionen Pfund gekostet.