Viele britische Soldatinnen sind oder werden während ihrer Karriere im Militär belästigt, diskriminiert oder gemobbt.

Das haben die Frauen in einer Umfrage gesagt. Veröffentlich wurde die von einem Unterausschuss des britischen Parlaments - und zwar im Bericht zu Frauen in den Streitkräften. Von mehr als 4100 befragten aktiven oder ehemaligen Soldatinnen gaben rund 60 Prozent an, Mobbing, Belästigung oder Diskriminierung erlebt zu haben. Bei den Veteraninnen waren es 64 Prozent, bei den aktuell dienenden Frauen 58 Prozent.

Die Mehrheit ist demnach der Meinung, dass das Militär nicht genug unternehme, um gegen diese Fälle vorzugehen. Die Abgeordneten des Ausschusses haben jetzt das Verteidigungsministerium dazu aufgerufen, Vergewaltigungsfälle im Militär an Zivilgerichten verhandeln zu lassen, statt an internen Militärgerichten.