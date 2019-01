Das hat die zuständige britische Aufsichtsbehörde bekanntgegeben. In England und Wales sind demnach 51 Prozent der jungen Insassen schwarz oder gehören zu anderen ethnischen Minderheiten. Das ist überproportional hoch, sagt die Aufsichtsbehörde. Denn in der Gesamtbevölkerung liegt der Anteil derselben Gruppierungen bei gerade 14 Prozent.

Ein britischer Abgeordneter der Oppositonspartei warnt deshalb wörtlich vor amerikanischen Verhältnissen in den Gefängnissen - denn in den USA sitzen auch überproportional viele Schwarze in Haft. Als eine Ursache dafür sieht der Labour-Politiker, dass es im Justizsystem zu wenige Vertreter von Minderheiten gibt. Außerdem gebe es zu wenig Personal bei den zuständigen Gerichten, sodass Urteile schneller gefällt werden, ohne eine Perspektive für die Jugendlichen in Betracht zu ziehen.