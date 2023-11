Wenn Menschen ohne Nachfahren oder ohne Testament sterben, geht ihr Vermögen normalerweise an den Staat.

In Großbritannien ist das teilweise anders. In den Herzogtümern Lancaster und Cornwall gehen solche Vermögen an König Charles beziehungsweise an die britische Krone. Ein Guardian-Bericht darüber sorgt gerade für viele Diskussionen in Großbritannien. Die Zeitung schreibt, dass die britische Monarchie so in den letzten zehn Jahren umgerechnet rund 70 Millionen Euro eingenommen hat.

Alles nur für wohltätige Zwecke?

Bisher hatte das Königshaus immer erklärt, dass das Geld genutzt wird, um wohltätige Zwecke zu unterstützen. Der Guardian hat aber recherchiert, dass zum Beispiel auch Immobilien davon renoviert wurden, die dem König gehören und dann vermietet werden.

Die Verwaltung in Lancaster hat auf den Bericht schon reagiert. Sie hat angekündigt, umgerechnet rund 115 Millionen Pfund in Investmentfonds anzulegen, die auch ethische Aspekte berücksichtigen. Also Fonds, die zum Beispiel in erneuerbare Energien investieren und auf keinen Fall in Rüstung oder in Bereiche, wo Menschenrechte verletzt werden. Monarchie-Gegner sagen, dass das ein Eingeständnis dafür ist, dass das Geld bisher unethisch investiert wurde.