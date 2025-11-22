Vor rund zwei Jahren wurde der berühmte Robin-Hood-Baum in Nordengland illegal gefällt - das sorgte für große Empörung und für Haftstrafen für die beiden Baumfäller, die aus Jux mit der Kettensäge unterwegs waren.

Doch der Baum lebt weiter. Naturschutzmitarbeitende haben damals die Triebe des gefällten Bergahorns abgeschnitten und daraus 49 Setzlinge herangezogen. Die sind jetzt groß und stark genug, dass sie ins Freie dürfen. Der National Trust sagt, dass die Setzlinge ab heute eingepflanzt werden, an öffentlich zugänglichen Orten quer durch Großbritannien. Die Chefin hofft, dass sie zu einer Quelle der Inspiration werden. Zum Beispiel dafür, dass es immer gute Dinge gibt, für die es sich zu kämpfen lohnt - selbst nach etwas Sinnlosem:



"These 49 saplings are ready to become a source of inspiration, a place to reflect, a home for nature or simply a reminder that there are always good things worth fighting for, even after something so senseless.” Hilary McGrady, National Trust Director-General