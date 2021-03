Die britische Regierung will offenbar große Tabak-Konzerne dazu verpflichten, die Kosten für die Beseitigung von Zigarettenstummeln zu zahlen.

Darüber berichtet unter anderem die Zeitung Daily Mail. Umweltministerin Rebecca Pow sagte, man arbeite gerade an einem Plan, mit dem die Unternehmen für die umgerechnet mehr als 46 Millionen Euro pro Jahr aufkommen sollen. So viel kostet das Wegräumen von Zigarettenmüll in Großbritannien in etwa. Das Ministerium sagt auch, dass Untersuchungen zeigten, dass Zigarettenmüll in England der größte Posten bei der Müllbeseitigung sei und fast überall Zigarettenstummel in der Umwelt gefunden würden.

Gestern hatte die Umweltministerin Pow schon ein Gesetz angekündigt, mit dem die Einleitung von ungefiltertem Abwasser in Flüsse verringert werden soll.