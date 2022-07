Die Formel 1 will klären, was am Wochenende beim Großen Preis von Österreich los war.

In den Sozialen Netzwerken berichteten einige Leute von sexistischen, rassistischen und homophoben Äußerungen auf den Tribünen. Auch auf den Campingplätzen rund um die Rennstrecke soll es Vorfälle gegeben haben. Die Formel 1 schreibt in einem Statement von "völlig inakzeptablen Kommentaren einiger Fans". Sie will mit dem Veranstalter und dem Sicherheitsdienst über die Vorfälle sprechen. Und auch mit den Betroffenen. Vor allem Frauen hatten von sexistischen Vorfällen berichtet. Formel 1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton erklärte, er sei "angewidert und enttäuscht zu hören, dass einige Fans mit rassistischem, homophobem und generell beleidigendem Verhalten" konfrontiert seien.