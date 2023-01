In Großstädten leben viele Menschen in zu kleinen Wohnungen und zugleich haben andere viel mehr Platz als sie brauchen, zum Beispiel, weil die Kinder längst ausgezogen sind oder der Partner gestorben ist.

Das zeigt eine Studie, die das Institut der deutschen Wirtschaft herausgegeben hat.

In deutschen Großstädten mit mehr als 100.000 Bewohnern leben fast sieben Prozent der Haushalte beengt. Das ist der Fall, wenn es weniger Wohnräume gibt als Haushaltsmitglieder. Wenn ein Paar mit zwei Kindern zum Beispiel in einer Zwei- oder Dreizimmerwohnung lebt.

In der Studie steht, dass das vor allem Familien betrifft - fast jede dritte Familie hat zu wenig Zimmer. Und auch Haushalte mit Migrationshintergrund haben oft zu wenig Platz, jedem fünften Haushalt geht es da so. Grund sind die hohen Mieten bei neuen Veträgen, dadurch können sich viele keinen Umzug in eine größere Wohnung leisten. Oft bleiben Studierende auch noch lange zu Hause wohnen.

Zugleich leben aber mehr als sechs Prozent der Haushalte ziemlich großzügig. Viele dieser Menschen sind über 70. Einer der Autoren der Studie sagt: Die Zahlen zeigen, dass sich die Wohnungsnot entspannen könnte, wenn Menschen ihre Wohnungen tauschen würden. Er empfiehlt der Politik, Anreize für Wohnungstausch zu schaffen, zum Beispiel durch Umzugshilfen und Unterstützung bei der Wohnungssuche.

Das Institut der deutschen Wirtschaft gilt als arbeitgebernah und hat seinen Sitz in Köln.