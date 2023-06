In Hamburg leben die glücklichsten Großstädter in Deutschland.

Das steht in einer Studie, für die Forschende der Uni Freiburg Menschen in 12 deutschen Großstädten befragt haben. In Hamburg sind die Menschen vor allem mit ihrem persönlichen Leben, der Wohnsituation, dem Kulturangebot, der Wirtschaft und der Stadtverwaltung zufrieden.

Glücklich Leben auch in Frankfurt und München

Auf den Plätzen zwei und drei des Rankings liegen Frankfurt am Main und München. Laut dem Autor der Studie fühlen sich Menschen in einer Stadt besonders wohl, wenn sie sich dort entspannt bewegen können, die Nachbarschaft funktioniert und sie sich vor Ort in Vereinen und Kommunen engagieren können.

In weniger gut platzierten Städten wie Köln, Essen und Bremen ist die Wirtschaft schwächer, die Arbeitslosigkeit höher und die Bewohner sind mit der Verkehrslage und der städtischen Verwaltung eher unzufrieden. Auf den letzten Plätzen liegen Leipzig und Dresden, hier spielt vor allem die wirtschaftliche Lage eine Rolle.