Obwohl Löwen seit knapp vier Jahren auch in den USA auf der Liste der geschützten Tiere stehen, hat der Jäger aus Florida offenbar die Erlaubnis bekommen, die Trophäen zu behalten. Der Guardian berichtet, dass die zuständige US-Artenschutzbehörde zugestimmt hat.

Seit Donald Trump Präsident ist, kann die Behörde solche Ausnahmen machen. Und laut Guardian sitzt der Anwalt des Jägers aus Florida ausgerechnet in dem Komitee, das die Artenschutzbehörde in solchen Fragen berät.

Die Behörde rechtfertigt die Erlaubnis auch damit, dass sich in Tansania angeblich der Artenschutz verbessert habe. Das habe im vergangenen Jahr eine US-Delegation vor Ort festgestellt, heißt es in Dokumenten, die die "Fish and Wildlife Services" veröffentlicht haben. Auf Anfrge des Guardian teilte die Behörde mit, dass gut reguliertes Jagen helfen könne, Geld für den Artenschutz zu verdienen.

Tierschützer in den USA kritisieren die Entscheidung und glauben, dass die Behörde in Zukunft öfter wieder Mitbringsel nach Großwildjagden erlauben wird. Letzte Woche deutete sie z.B. an, dass sie Jagdtrophäen aus Namibia erlauben will - den Schädel und das Horn eines streng geschützten Spitzmaulnashorns.