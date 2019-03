Aber tatsächlich: In der Antarktis können die schwimmenden Berge auch grün sein. Die Frage ist also, wie sie zu ihrer merkwürdigen Farbe kommen. Eine Theorie: Algen, Phytoplankton oder anderes organisches Material, das ins Eis eingeschlossen wurde.

Das allein kommt aber nicht hin, schreiben Forscher jetzt in einem Fachmagazin. Sie habe grüne Eisberge untersucht und nicht genug organisches Material gefunden, um die Färbung zu erklären. Was sie dagegen fanden, waren größere Mengen Eisen. Es stammt laut den Forschern von zermahlenem Gestein des antarktischen Festlandes. Das Eisen lagert sich dabei von unten im Eisberg an.

Eigentlich macht Eisen ja eine gelbe bis rote Farbe. In einem sonst blauen Eisberg, wird daraus dann aber grün. Sehen kann man das übrigens nur, wenn der Eisberg im Meer anfängt zu schmelzen, umkippt und seine Unterseite zeigt.