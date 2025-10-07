Leiterplatten oder Platinen stecken in eigentlich jedem elektronischen Gerät.

Sie bestehen aus fossilen Rohstoffen und sind kaum recycelbar – ein großes Problem für die Umwelt.

Forschende an der ETH Zürich haben da jetzt eine Lösung. Sie haben eine biologisch abbaubare Platine entwickelt, die vollständig auf Holz basiert. Der Grundstoff dafür ist Lignocellulose, ein braunes Abfallprodukt aus der Holzverarbeitung. Und die Platine daraus ist fast so robust wie herkömmliche Modelle. Und - größter Pluspunkt: Sie ist am Ende kompostierbar.

Die Forscher haben ihre Bio-Platine jetzt erstmal in eine funktionierende Computermaus eingebaut. Sie sehen aber noch viele andere Anwendungsgebiete - vor allem bei elektronischen Geräten, die wir nur wenige Jahre nutzen. Denn wenn die dann aussortiert werden, könnte das Trägermaterial erst verrotten, und die Elektronik später recycelt werden.

