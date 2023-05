Stell dir vor, man klatscht laut in die Hände - und lädt dadurch sein Handy auf.

Das ist Zukunftsmusik - aber nicht mehr ganz so fern wie man denken könnte. An der Uni Toronto haben Forschende so eine klimafreundliche Energiequelle weiterentwickelt. Ihr Nanogenerator beruht auf Piezo-Elektronik. Das physikalische Prinzip dahinter: Werden bestimmte Materialien gedehnt oder bewegt, entsteht Strom. Dieser Effekt wird schon lange genutzt, um kleine Sensoren zum Beispiel für Herzschrittmacher zu betreiben. Das Forschungsteam aus Kanada hat jetzt aber einen Nanogenerator entwickelt, der ohne giftige Stoffe wie Blei auskommt, relativ viel Strom erzeugen kann und gleichzeitig klimafreundlich ist: Der Strom entsteht allein durch Vibrationen aus dem Umfeld - zum Beispiel klatschen oder Erschütterungen von einer Baustelle draußen.

Der Generator ist ungefähr so groß wie eine Briefmarke und könnte Sensoren für das Internet der Dinge betreiben - also über das Netz fern-gesteuerte Geräte wie Waschmaschine oder Rolladen.