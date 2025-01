In Berlin hat die Internationale Grüne Woche angefangen.

Zu der größten Landwirtschaftsmesse der Welt werden rund 300.000 Besucherinnen und Besucher erwartet. Im Mittelpunkt stehen diesmal die Themen gesunde Ernährung und umweltfreundliche Landwirtschaft. Wegen der Maul- und Klauenseuche werden dieses Jahr aber keine Rinder, Schweine, Schafe oder Ziegen zu sehen sein - um kein Risiko einzugehen.

Maul- und Klauenseuche war in der EU das letzte Mal vor 14 Jahren in Bulgarien aufgetreten. In Deutschland liegt der letzte Fall sogar schon 37 Jahre zurück. Jetzt ist das Thema wieder aktuell, weil das Virus in Brandenburg bei Wasserbüffeln nachgewiesen worden war. Ein weitere Verdachtsfall in einem anderen Hof hat sich laut Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir nicht bestätigt.

Für Menschen ist das Virus harmlos: Infektionen sind sehr selten und Symptome mild.