Wasserstoff gilt als DER Energielieferant der Zukunft:

Wenn er mit alternativen Energien produziert, ist er komplett klimaneutral. Die Bundesregierung hat vor, solchen grünen Wasserstoff vor allem aus dem Ausland zu kaufen - zum Beispiel Nordafrika, wo es viel Solarenergie für die Produktion gibt.

Trotzdem könnte man den Wasserstoff auch gut in Deutschland produzieren - sagt ein Forschungsteam vom Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie. Es hat zwölf Studien analysiert, die in den letzten zwei Jahren zu dem Thema erschienen sind. Demnach könnte in den nächsten Jahrzehnten Wasserstoff aus Deutschland ähnlich günstig werden wie der aus Nordafrika. Gleichzeitig ließe sich aber vermeiden, abhängig von den Importen zu werden, wie aktuell noch bei Öl und Gas.

Aktuell gibt es weltweit kaum genug Produktionsstätten, um den Bedarf im Industrie- und Energiesektor zu decken. Auch in Zukunft könnte der Bedarf deutlich höher sein als das Angebot. Die Fachleute halten es deswegen nicht für sinnvoll, bei Autos oder Heizungen auf Wasserstoff zu setzen, sondern nur dort, wo andere Energieträger wie Strom nicht funktionieren - zum Beispiel in Teilen der Chemieindustrie.