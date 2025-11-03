In Berlin geht es heute um mehr Bäume für die Hauptstadt.

Das Abgeordnetenhaus entscheidet in einer Sondersitzung über ein Plan dafür. Demnach soll Berlin bis 2040 mehr als doppelt so viele Bäume bekommen wie die Stadt gerade hat. Dann sollen es eine Million sein - zum Beispiel an Straßenrändern, in vorhandenen großen Grünanlagen, aber auch in neuen Mini-Parks. Das soll die Bewohnerinnen und Bewohner besser vor Sommerhitze schützen.

Ein Gesetz aus der Stadtgesellschaft

Der Gesetzentwurf kam von einer Bürgerinitiative. Laut Parlamentsverwaltung wird es das erste Mal sein, dass das Abgeordnetenhaus ein Gesetz beschließt, das aus der Stadtgesellschaft heraus angestoßen wurde - und nicht von der Politik. Eine breite Mehrheit ist demnach sicher.