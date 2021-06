Feinstaub und Treibhausgase - Schiffsverkehr hat nicht gerade eine grüne Umweltbilanz.

Das Alfred-Wegener-Institut will nächstes Jahr ein Schiff aufs Meer schicken, das zumindest fast klimaneutral fahren könnte. Das Institut lässt gerade ein neues Schulungs- und Forschungsschiff bauen, das mit Methanol, also Alkohol, betrieben werden soll. Der kann nicht nur aus fossilen Brennstoffen, sondern auch direkt aus Kohlendioxid gewonnen werden - dann würde kein zusätzliches Kohlendioxid ausgestoßen, sondern nur so viel wie vorher durch die Herstellung des Methanols gebunden wurde. Beim Verbrennen von Methanol gelangt laut Alfred-Wegener-Institut auch deutlich weniger Feinstaub in die Luft.