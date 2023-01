Viele Städte sind ja eher grau in grau und ohne viel Grün.

Bepflanzte Straßenecken, kleine Vorgärten oder Balkone mit vielen Blumentöpfen helfen, um grüne Inseln für Insekten außerhalb von angelegten Parks zu schaffen.

Und viele nutzen das, haben Forschende der Universität Tokio herausgefunden. Sie haben zwei Insektenarten untersucht, die in Parks in Tokio leben, nämlich Laufkäfer und Wanzen. Laufkäfer können nicht fliegen, bleiben also im Park - Wanzen können fliegen.

Bei den Wanzen stellten sie fest: Je mehr kleine Grünflächen es in der Nachbarschaft der Parks gab, desto mehr Wanzen gab es auch. Bei den Laufkäfern war es andersherum - die Forschenden vermuten, dass Fressfeinde die kleinen Grünflächen nutzen, um in die Parks zu gelangen und dort dann die Käfer zu jagen.

Die Forschenden sagen, dass solche kleinen Grünbereiche außerhalb von Parks oft vernachlässigt werden, obwohl sie einen großen Einfluss auf die biologische Vielfalt in Städten haben.