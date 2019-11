Forschende aus Bremen und Oldenburg haben untersucht, woran das liegt. Bekannt ist schon, dass Grünkohl bei kalten Temperaturen Zucker bildet.

Zucker schützt den Grünkohl vor Frost

Die Forschenden schreiben in einem Fachmagazin, woran das liegt. Nämlich daran, dass die Grünkohl-Pflanze verhindern will, dass das Wasser in ihren Zellen gefriert. Deshalb bildet sie zum Schutz viele kleine Zuckermoleküle. Die schützen dann erstens vor dem Frost, zweitens machen sie den Grünkohl aber auch süßer - und damit leckerer.

Die Forschenden haben drei Grünkohl-Sorten untersucht, bei unterschiedlichen Temperaturen. Grünkohl hat wenige Kalorien, aber dafür viele Nährstoffe und Vitamine, deshalb gilt er als sehr gesund. Er ist vor allem in Norddeutschland beliebt.