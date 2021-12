Egal wie viel wir arbeiten und verdienn: Einige haben am Ende immer mehr Geld - einfach, weil sie schon von ihrer Familie Millionen geschenkt und vererbt bekommen.

Diese Ungleichheit kann aber reduziert werden, sagt das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung. Es schlägt vor, dass der Staat allen 18-Jährigen bis zu 20.000 Euro schenken sollte.

Investieren ja, verprassen nein

Allerdings nicht cash, sondern mit der Auflage, das Geld für Aus- und Weiterbildung, den Kauf von Wohneigentum, die Selbstständigkeit oder Unternehmensgründungen zu verwenden.

So ein sogenanntes "Grunderbe" würde den Berechnungen zufolge rund 15 Milliarden Euro im Jahr kosten. Finanziert werden sollte es unter anderem durch eine Erbschaft- oder Vermögensteuer. Auf die Weise würde das Vermögen in Deutschland umverteilt und so die Ungleichheit deutlich reduziert, sagen die Wirtschafswissenschaftler.

Ungleichheit wird vererbt

In Deutschland besitzen die reichsten zehn Prozent 67 Prozent des gesamten Privatvermögens, das reichste Prozent 35 Prozent und die reichsten 0,1 Prozent bis zu 20 Prozent. Die große Ungleichheit bei den Vermögen setzt sich laut den Forschenden fort, weil das Vermögen an die nächsten Generationen vererbt oder verschenkt wird. Die Hälfte der Bevölkerung bekommt demnach praktisch nichts vererbt, sehr wenige dagegen sehr viel.