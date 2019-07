Lesen lernen ist gar nicht so einfach, und es gibt in der Forschung verschiedene Ansätze, wie das am besten klappt. Einer davon kommt aus dem englischen Sprachraum, die Phontasia-Methode. Sie wird gerade von der Dualen Hochschule Baden-Württemberg an Grundschulen gestestet, mit einer App namens iRead.

Die Methode funktioniert so: Wörter werden in Kategorien eingeteilt, je nach dem wie schwierig sie sind. In der ertsen Stufe werden die Wörter so gesprochen, wie sie auch geschrieben werden, "raten" oder "beten" sind Beispiele dafür. Die Kinder können beim Lesen Buchstabe für Buchstabe praktisch keine Fehler machen.

Erst wenn sie dieses Muster beherrschen, kommen Wörter aus Stufe 2 dazu, wie "Ratten" oder "Betten". Um das richtig, also mit kurzem a bzw. e zu sprechen, muss das Kind schon die nächsten Buchstaben mit erfassen, nämlich das Doppel-T. So werden die Wörter nach und nach schwieriger. Eine Sonderrolle beim Lesen lernen nehmen kurze, besonders häufige Wörter ein, wie wenn, und oder als. Solche Wörter machen etwa die Hälfte in normalen deutschen Texten aus und werden von Leseanfängern bald als ganzes gelesen und nicht mehr Buchstabe für Buchstabe.