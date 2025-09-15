Wie Kinder zu ihrer eigenen Handschrift kommen, da ist man sich im deutschen Schulsystem nicht einig.

In den meisten Bundesländern starten Erstklässler mit Druckschrift, später lernen sie verbundene Schreibschrift - und dann sollen sie daraus ihre eigene Handschrift entwickeln.

In Bayern startet jetzt ein Pilotprojekt, dass die Schreibschrift komplett weglässt. 43 Grundschulen sind beteiligt. Wissenschaftlich begleitet wird das von der Uni Regensburg und der Uni Eichstätt. Hintergrund ist die wissenschaftliche Studienlage: Die sagt, dass Kinder mit einer komplett verbundenen Schreibschrift langsamer schreiben, als die, die in Druckschrift schreiben. Ist das Pilotprojekt erfolgreich, könnte das das Aus für die verpflichtende Schreibschrift auch in Bayern bedeuten.

Bayern wäre damit nicht ganz allein. Auch in anderen Bundesländern gilt die Schreibschrift an Grundschulen schon nicht mehr als Pflicht.