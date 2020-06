Sie haben jahrelang mehr als 500 Giraffenweibchen beobachtet und festgestellt, dass die Tiere sich immer nur mit bestimmten anderen Giraffen zu einer Gruppe zusammentun.

Die Forschenden schließen daraus, dass die Sozialstruktur für die Giraffen eine wichtige Rolle spielt. Außerdem stellten sie in ihrer Studie fest, dass der Mensch diese Strukturen indirekt beeinflusst. Auch wenn die Menschen die Giraffen in ihren Dörfern tolerierten, in der Nähe von Siedlungen war der Gruppenzusammenhalt nicht so stark. Dort trennten sich Giraffengruppen öfter. Das könnte neben Wilderei und einem veränderten Nahrungsangebot mit dazu beitragen, dass der Bestand der Giraffen in den letzten Jahren stark zurückgegangen ist. Andererseits bieten die Menschen den Giraffen wohl auch Vorteile. Weil in der Nähe von Dörfern mehr weibliche Tiere mit Kälbern leben, vermuten die Forschenden, dass die Giraffen bei den Menschen Schutz suchen, zum Beispiel vor Löwen und Hyänen.