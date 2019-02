Das untersuchen Forscher der dänischen Uni Aarhus schon länger. Für ihre neueste Studie haben sie 280 Teilnehmer in einem Gruselhaus in Vejle rekrutiert. Das Haus ist in einer alten Fabrik eingerichtet, mit 30 Zimmern, in denen es um unterschiedliche Ängste geht - zum Beispiel vor Dunkelheit, engen Räumen und Zombies. Dann haben die Forschenden die Teilnehmer in zwei Gruppe geteilt: Die eine sollte versuchen, sich im Gruselhaus im Laufe der Zeit immer stärker zu gruseln, die andere Gruppe sollte sich immer weniger gruseln. Hinterher wollten die Forscher wissen, mit welchen Strategien die Leute das umgesetzt hatten.

Raus kam: Die Gruselgruppe hat sich einfach auf die Horrorelemente konzentriert und eben nicht weggeguckt oder an was anderes gedacht. Außerdem haben diese Teilnehmer geschrieen, was die Angst verstärken kann. Die andere Gruppe machte im Prinzip genau das Gegenteil. Interessant für die Forschenden war, dass in beiden Gruppen die Leute näher zusammengerückt sind, auch Händchen gehalten haben. Das kann also sowohl Ängste besänftigen als auch verstärken, wenn die andere Person Panik hat.