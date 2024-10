Auch in Island boomt der Tourismus - immer mehr Menschen zieht es auf die eisige Vulkaninsel.



Auch die Hauptstadt Reykjavík ist ein beliebtes Ausflugsziel - vor allem auch wegen ihrer Kunstszene. Aber die leidet unter dem Touri-Ansturm. Der britische Guardian berichtet darüber: immer mehr kleine Musiklokale müssen schließen, um Platz für Hotels zu machen. Ende August hat zum Beispiel die Kex, eine alte Keksfabrik, für Events geschlossen - davor hatte es dort regelmäßig Livemusik gegeben.



Ein Event-Organisator sagt im Interview mit dem Guardian, dass kleine Musikkneipen in Reykjavík beliebte Treffpunkte für lokale Künstler und Künstlerinnen seien. Viele inzwischen weltberühmte Musikstars wie Björk oder Sigur Rós hätten so angefangen. In den frühen 2000er Jahren, vor dem Touri-Boom, habe es viel mehr kleine und mittelgroße Locations gegeben.



Islands Regierung hat inzwischen eine neue Musikpolitik und auch einen größeren Unterstützungsfonds auf den Weg gebracht. Einige aus der Branche glauben aber, dass das Thema mehr Aufmerksamkeit braucht, damit die Szene weiterlebt.