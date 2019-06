Ein Recherche-Team des britischen Guardian hat geschaut, wo der Plastikmüll aus den USA landet. Den Ergebnissen zufolge wurden letztes Jahr eine Million Tonnen Plastikmüll exportiert - das entpricht 68.000 Schiffscontainern. Nachdem China sich weigert, Müll zu importieren, landet er in Staaten wie Malaysia, Indonesien, Ghana oder der Türkei - Länder, die schon mit ihrem eigenen Müll Schwierigkeiten haben. Untersuchungen zufolge ist bei mehr als der Hälfte des Mülls in Malaysia etwa unklar, wo er landet - dabei sind die Müllimporte noch nicht mit einberechnet. In Indonesien und Vietnam liegt die Quote bei über 80 Prozent. Zudem stehen auf der Liste auch viele strukturschwache Entwicklungsländer, in denen dann Menschen für geringen Lohn den Müll per Hand sortieren.

Müllexport in ärmere Länder

Im vergangenen Monat haben 187 Staaten, darunter auch Deutschland, ein Abkommen unterzeichnet, in dem sie sich verpflichten, ihren schwer zu recycelnden Plastikmüll nicht in ärmeren Länder abzuladen. Die USA haben dieses Abkommen nicht unterzeichnet. Es gibt ein generelles Problem, dass reiche Länder ärmere Länder oft als Müllhalde missbrauchen. Zuletzt hatte Malaysia 3000 Tonnen unverwertbaren Müll an die Erzeugerländer zurückgeschickt. Darunter waren verunreinigte Milchtüten aus Australien, Elektroschrott und Haushaltsabfall aus den USA, Kanada, Japan, Saudi-Arabien, China und Großbritannien. Auch ein Teil des deutschen Mülls landet im Ausland. Das zeigt auch der kürzlich erschienene Platikatlas 2019.