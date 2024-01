Der Interamerikanische Gerichtshof für Menschenrechte hat ein Urteil gefällt, das für ganz Lateinamerika wichtig werden könnte.

In Guatemala dürfen Indigene jetzt mitbestimmen, was mit dem Land passiert, auf dem sie schon seit dem 19. Jahrhundert leben. Dabei geht es um ein Gelände, das in den letzten 50 Jahren von mehreren privaten Firmen genutzt wurde. Die hatten dort gemeinsam mit dem Staat auf Hunderten Quadratkilometern Tagebau betrieben. Indigene Bauern, die dort schon vorher gelebt hatten, wurden gezwungen, wegzugehen.

Jetzt hat ihnen der Interamerikanische Gerichtshof für Menschenrechte aber Landrechte zugesprochen. Das Urteil ist bindend und kann nicht angefochten werden. Fachleute sagen, dass es Signalwirkung haben könnte für viele anderen Fälle, in denen Indigene vertrieben und ihnen ihr Land weggenommen wurde.