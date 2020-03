In Guatemala schlägt gerade ein Fernsehbericht über Kinderarbeit auf Kaffeeplantagen hohe Wellen.

Der britische Sender Channel 4 hatte den ausgestrahlt. Und darin wurde gezeigt, wie angeblich Kinder auf Kaffeeplantagen in Guatemala Kaffee ernten, der für die Marken Starbucks und Nespresso gedacht war.

Guatemalas Präsident Alejandro Giammattei sagte, sein Land habe große Fortschritte im Kampf gegen Kinderarbeit gemacht - und die Vorwürfe würden die Existenz der guatemaltekischen Kaffeebauern gefährden. Er sagte aber auch, dass eine Kommission die Vorwürfe untersuchen soll.

Auch Nespresso und Starbucks haben sich geäußert. Nespresso kündigte eine Untersuchung an, und will den Kaffeeaufkauf aus der Region so lange stoppen, bis klar ist, dass es dort keine Kinderarbeit gibt. Starbucks sagte dagegen dem Guardian, dass die Kette keinen Kaffee von den gezeigten Plantagen gekauft hat.