Das wünscht sich Bundesbildungsministerin Anja Karliczek. In der Rheinischen Post schlug sie vor, ein Gütesiegel einzuführen. Nach Einschätzung der CDU-Politikerin hat man in Deutschland gute Erfahrungen mit dem TÜV und der Stiftung Warentest gemacht. Deshalb hält sie ein solches Siegel auch für vertrauenswürdige Künstliche Intelligenz für sinnvoll.

In diesem Zusammenhang wies Karliczek auch auf die Gefahren und die Bedeutung des Datenschutzes hin. China zum Beispiel nutze Künstliche Intelligenz, um Menschen zu überwachen und die Macht des Staates auszuweiten. In den USA wiederum liege die Datenmacht in Händen weniger großer Unternehmen. Beides wolle man in Europa nicht.