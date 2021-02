Ebola ist zurück im westafrikanischen Guinea.

Nach mehreren bestätigten Ebola-Fällen spricht die Gesundheitsbehörde von einer "Epidemie". Es gebe sieben bestätigte Fälle, darunter drei tödliche.

Bei dem schweren Ebola-Ausbruch in Guinea bis zum Jahr 2016 waren rund 2500 Menschen an der Viruskrankheit gestorben. Seitdem waren keine Fälle in dem Land mehr bekannt geworden - bis jetzt. Der Gesundheitsminister erklärte, er sei sehr besorgt. Die Weltgesundheitsorganisation will schnell helfen. Unter anderem sollen Impfdosen nach Guinea geschickt werden. Ein Heilmittel gibt es nicht - aber mehrere Impfstoffe.

Auch die Demokratische Republik Kongo zählt derzeit wieder einzelne Ebola-Fälle, nachdem der Staat im November offiziell als ebola-frei erklärt wurde.