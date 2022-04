Weltweit sind nun genau 50.000 Spinnenarten identifiziert.

Eine Art aus Lateinamerika hat den Weltspinnenkatalog auf diese runde Zahl anwachsen lassen. Die Art nennt sich Guriurius minuano, gehört zur Familie der Springspinnen und kommt im südlichen Brasilien, in Uruguay und bei Buenos Aires in Argentinien vor. Der Namensteil minuano bezieht sich auf das ausgestorbene Volk der Minuane, die in diesem Gebiet lebten.

50.000 ist zwar schon eine stattliche Menge. Die Herausgeber des Weltspinnenkatalogs gehen aber davon aus, dass es noch einmal genauso viele Spinnenarten gibt, die bisher noch nicht entdeckt wurden.

Spinnen spielen im Ökosystem eine wichtige Rolle: Sie fressen pro Jahr hunderte Millionen Tonnen Insekten und regulieren so die Insektenpopulation.