Ein Forschungs-Team hat festgestellt, dass Rotwein-Trinker eine vielfältigere Darmflora haben, also mehr gute Darmbakterien als andere Leute. Bei Weißwein und anderen Alkoholika fand sich der Effekt nicht. Die Forschenden haben für ihre Studie mit Zwillingen aus Großbritannien, den USA und den Niederlanden gearbeitet. Die Beobachtungs-Studie kann wegen ihrer Methodik nicht beweisen, dass Rotwein die positiven Effekte verursacht. Das Forschungs-Team geht aber davon aus, dass es an bestimmten Pflanzenstoffen im Rotwein liegt - den Polyphenolen, die auch in anderen Früchten vorkommen.

Eine Entschuldigung fürs Saufen liefert die neue Studie nicht. Eine der Forscherden sagt, dass es für den positiven Darmflora-Effekt völlig reicht, wenn man alle zwei Wochen mal ein Glas Rotwein trinkt. Sie will in einer Folgestudie auch untersuchen, ob das Ganze auch mit alkoholfreiem Traubensaft funktioniert.

Die Studie ist online bisher nicht verfügbar, soll aber im Fachjournal Gastroenterology erscheinen.