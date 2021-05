Der US-Konzern Amazon soll Luxemburg nutzen, um weltweit Steuern zu vermeiden.

So steht es in einem Gutachten eines Forschungsteams in London, das dem Deutschlandfunk vorliegt.

Demnach laufen 75 Prozent aller Amazon-Geschäfte über Tochterunternehmen in Luxemburg. Einige Konzern-Gesellschaften in Asien sollen nur das Ziel haben Verluste zu machen. Die würden an Luxemburger Tochterfirmen weitergegeben - dort würden sie dann in Steuergutschriften umgewandelt, heißt es im Gutachten weiter. Diese Gutschriften könne Amazon dann bei den Finanzbehörden in den USA geltend machen.

Das Gutachten hat die Linken-Fraktion im Europaparlament in Auftrag gegeben.

Ein EU-Gericht hatte in dieser Woche entschieden, dass Amazon nicht von unerlaubten Steuervorteilen in Luxemburg profitiert hat. Die EU-Kommission hatte von Amazon rund 250 Millionen Euro Steuern plus Zinsen nachgefordert.