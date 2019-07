Sie halten zum Beispiel eine CO2-Steuer für möglich. So steht es in einem Gutachten, das sie an Bundeskanzlerin Angela Merkel übergeben haben. Das Geld, das zusätzlich reinkommt, soll der Staat an die Bürgerinnen und Bürger zurückgeben - entweder pauschal oder indem die Stromsteuer gesenkt wird.

Deutschland verfehlt die eigenen Ziele

Deutschland könnte so nach Ansicht des Sachverständigenrates international zum Vorbild werden. Im Moment werden internationale und selbst gesetzte Ziele deutlich verfehlt. Merkel sagte, dass das Gutachten eine wichtige Grundlage für weitere Entscheidungen ist. Steuern auf CO2 seien aber ein sehr komplexes Thema.

Mit dem Sondergutachten wollte sich die Bundesregierung noch einmal eine Expertenmeinung holen, um im Herbst zu entscheiden, ob und welche Art von Preis für Kohlendioxid in Deutschland künftig gezahlt werden sollte.

Weitere Vorschläge: CO2-Preis und Klimaprämie

Die Ideen für einen CO2-Preis, die Bundesumweltministerin Svenja Schulze, SPD, vor kurzem vorgestellt hatte, stießen bei den Unionsparteien auf Kritik. Schulze hatte ein Modell vorgestellt, das mit einem Preis von 35 Euro pro Tonne CO2 einsteigt und sich bis 2030 auf 180 Euro pro Tonne steigert. Das würde bedeuten, dass Benzin, Diesel und Heizöl zunächst um 10-11 Cent pro Liter teurer würden, Erdgas um knapp einen Cent.

Die Bürgerinnen und Bürger sollen im Gegenzug über eine Klimaprämie entlastet werden. Die könnte im Beispiel zu Beginn 80 Euro pro Kopf und Jahr betragen. Diese Gutachten stammten vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, dem Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung der Hans-Böckler-Stiftung und dem Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft. Teile der Union wollen stattdessen den Emissionshandels auf den Verkehrssektor ausweiten, wie auch die FDP.



In anderen Ländern gibt es schon Abgaben für CO2 - zum Beispiel in Kanada, Schweden und Frankreich. Dort kostet eine Tonne CO2 mehr als 44 Euro. Das trifft vor allem Autofahrer, weil die Benzinpreise dadurch gestiegen sind.

Deutsche Flughäfen wollen klimaneutral werden

Die Flughäfen in Deutschland sollen bis spätestens 2050 kein CO2 mehr ausstoßen. Auf dieses Ziel hat sich die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen geeinigt. Damit soll ein Beitrag dazu geleistet werden, die Erwärmung der Erde auf 1,5 Grad Celsius zu beschränken. Es geht dabei zum Beispiel um den Strom, den die Flughäfen verbrauchen und darum, wie sie geheizt werden. Der Verbrauch der Flugzeuge, die starten und landen, ist davon ausgenommen.