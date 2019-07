Letztlich entscheiden wir zwar selbst, welche Geräte wir uns in die Wohnung holen. Ein Gutachten vom wissenschaftlichen Dienst des Bundestags sieht allerdings Probleme, wenn die Helferlein mit Mikro auch Äußerungen von Besuchern oder Kindern aufzeichnen.

Die könnten unwissentlich persönliche Informationen preisgeben oder unabsichtlich Inhalte abrufen, die für Minderjährige nicht geeignet sind. Und Besuchern sei möglicherweise nicht klar, dass ein Sprachassistent im Raum mithört - zumindest nach dem Signalwort.

Die Bundestagsexperten nehmen zwar an, dass sich Amazon bei Alexa an Recht und Gesetz hält, es sei aber unklar, wie in den USA mit den gesammelten Daten umgegangen wird. Laut Gutachten gibt es auch keine Obergrenze wie lange Daten auf Amazon-Servern gespeichert werden.

In dem Bericht geht es explizit um Alexa, grundsätzlich könnten aber auch andere Sprachassistenten betroffen sein.