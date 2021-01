Im Januar wird am wenigsten gekifft

Das neue Jahr ist für viele eine Gelegenheit, gute Vorsätze zu fassen.

Und erstmal halten sich viele auch daran. Das kann man aus einer Studie schließen, die Forschende in den USA vorgelegt haben. Darin haben sie den jährlichen Marihuana-Konsum von Studenten in den Jahren 2015 bis 2019 untersucht und herausgefunden: Im ersten Quartal des Jahres, also im Januar bis März wird im Schnitt am wenigsten gekifft. Mit jedem Monat wird es aber mehr, besonders im Sommer und Herbst steigt die Nachfrage nach Gras - am höchsten ist sie dann von Oktober bis Dezember, da liegt sie mehr als 13 Prozent über dem Jahresbeginn.

Ähnliche Trends kennen Wissenschaftler schon vom Alkohol und auch anderen Drogen, zum Beispiel LSD. Die Forschenden vermuten, dass viele Menschen Anfang des Jahres tatsächlich versuchen, gesünder zu leben. Wenn dann aber der Sommer kommt, gibt es mehr Feiern und damit auch Gelegenheiten, zu konsumieren und die guten Vorsätze aufzugeben. Im Januar ist dann erstmal wieder Schluss mit der Feierei und viele verordnen sich zumindest mal eine Drogen-Pause.