Das haben Forschende aus Kalifornien in einem ziemlich simplen Versuch mit den Haaren von acht unterschiedlichen Säugetieren herausgefunden: Menschen, Bären, Wildschweinen, Pferden, Wasserschweinen, Halsbandpekaris, Giraffen und Elefanten. Dafür haben sie jeweils ein einzelnes Haar in eine Maschine eingespannt und gleichmäßig auseinandergezogen.

Das dünne Menschenhaar riss später als dickere Tierhaare. Und das dünne Haar brach anders: ungleichmäßig, wie wenn ein Ast im Sturm abbricht. Dickere Haare brachen dagegen sauber ab, wie wenn man eine Banane durchbricht. Aber auch innerhalb einer Art waren dünnere Haare stabiler. Sprich: Dünneres Haar von Menschen war stabiler als dickeres Haar von Menschen.

Die Forschenden hoffen, dass ihre Ergebnisse dazu beitragen können, bessere synthetische Materialien zu entwickeln. Sie meinen aber, dass das mit aktuellen Technologien nicht geht. Die seien nicht in der Lage, so feine Materialien mit so einer ausgeklügelten Struktur zu machen.