Wer in diesen warmen Tagen Locken hat, kann sich freuen - denn lockiges Haar ist wohl ein ziemlich guter Hitzeschutz für den Kopf.

Forschende aus den USA haben das in Versuchen herausgefunden. Dafür haben sie den Kopf einer Modellpuppe mit Lampen bestrahlt, die die Sonne simulieren sollten. Der Puppe wurden drei verschiedene Perücken aus dunklem menschlichem Haar aufgesetzt: glatt, leicht gewellt und stark gelockt. Die künstliche Kopfhaut war zum Teil trocken, zum Teil befeuchtet - als würde sie schwitzen. Dann wurde untersucht, wie sich die Temperatur der Kopfhaut entwickelt.

Das Ergebnis: Alle Formen von Haaren schützen besser als eine Glatze vor Aufheizen durch die Sonne - und am besten funktionierte es mit einer krausen Locken-Perücke.

Ein evolutionärer Vorteil?

Lufttemperatur und Luftfeuchtigkeit im Labor wurden übrigens so eingestellt, dass sie den Bedingungen am Äquator in Afrika ähnelten - wo die Urmenschen lebten.

Die Forschenden vermuten, dass lockig-krause Haare für unsere Vorfahren ein Vorteil waren. Denn so gab es quasi in der Sonne eine Passiv-Kühlung für den Kopf - und das Gehirn, das in der Evolution immer größer wurde.

Dadurch brauchten die Urmenschen auch weniger zu schwitzen - was möglicherweise nützlich war, wenn sie länger ohne Wasser auskommen mussten. Denn beim Schwitzen verliert man Wasser.