Über Mode-Frisuren lässt sich gut streiten - gerade sorgt in Japan ein Trend-Haarschnitt für hitzige Debatten: der Two-Block, eine Art Mischung aus Pottschnitt und Undercut - hinten und an den Seiten kurz, oben und vorne länger.

Beliebt ist das vor allem bei japanischen Schülern, unter anderem weil K-Pop-Stars aus Südkorea, zum Beispiel die Boygroup BTS, den Two-Block tragen. Aber wie die Zeitung The Mainichi berichtet, verbieten inzwischen einige Schulen den Haarschnitt. Das hat auch Politiker auf den Plan gerufen, die den Grund für das Verbot wissen wollten. Die offizielle Antwort klingt absurd - die Frisur könne zu "Vorfällen" oder sogar "Unfällen" führen.

Wie oder was genau der Two-Block anrichten soll, wurde nicht gesagt. Neu sind haarige Regeln an japanischen Schulen nicht. Manche verbieten zum Beispiel Schülerinnen und Schülern auch, sich die Haare zu färben. Das gilt in Japan zum Teil als Aufmüpfigkeit und Zeichen für schlechte Leistung.