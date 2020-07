Die große Pilgerreise nach Mekka wird dieses Jahr wegen der Corona-Pandemie anders aussehen als sonst.

Die Anti-Seuchen-Behörde in Saudi-Arabien teilte mit, dass beim Hadsch dieses Jahr eine Maskenpflicht gilt. Außerdem müssen die Pilgernden mindestens anderthalb Meter Abstand halten - sowohl bei Gebeten als auch in Restaurants und Zelten. Sicherheitsleute sollen dafür sorgen, dass kein Gedränge entsteht. Das war schon früher eine große Herausforderung. Bei einer Massenpanik während dem Hadsch 2015 starben nach offiziellen Angaben 769 Teilnehmende. Andere Berichte gehen von mehreren tausend Toten aus.

Letzes Jahr kamen etwa zweieinhalb Millionen Pilgernde nach Mekka. Dieses Jahr können aber viel weniger Menschen an der Hadsch teilnehmen - nur wenige tausend. Wegen der Corona-Pandemie dürfen auch nur Musliminnen und Muslime nach Mekka reisen, die zurzeit schon in Saudi-Arabien sind, zum Beispiel dort leben. Das hat es noch nie gegeben in der Geschichte des Landes. Der Hadsch beginnt in gut drei Wochen.